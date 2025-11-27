Edilizia sociale in Piemonte 5.000 case popolari sono vuote | la mossa del canguro di Marrone apre ai privati

Dopo settimane di polemiche ieri, 26 novembre, è arrivato in Consiglio regionale del Piemonte il Disegno di legge (Ddl) 107 relativo agli alloggi dell'Agenzia territoriale della casa (Atc). La Regione Piemonte, attraverso l'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, ha studiato e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

edilizia sociale piemonte 5000Via libera, non senza polemiche, alla nuova legge sull'edilizia sociale - Per il centrodestra, invece, verranno riqualificati alloggi degradati senza costi per la Regione. Scrive rainews.it

Case popolari ai privati in Piemonte: il centrosinistra vuole fermare tutto, 2mila emendamenti - In opposizione si arriva a paragonare l’assessore Maurizio Marrone a «un Robin Hood al contrario» (la pensata è del 5 stelle Alberto Unia) per il progetto di affidare una quota delle case popolari a e ... Si legge su torino.repubblica.it

Regione Piemonte approva la nuova legge sulle case popolari - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, tra le proteste delle opposizioni, la nuova legge sulle case di edilizia sociale. Riporta ansa.it

