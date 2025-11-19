Regionali Marco Villano | Il Piano dell’Abitare per ridare ai giovani il diritto alla casa
“Una delle priorità su cui lavorerò è il Piano dell’Abitare". Con queste parole Marco Villano, candidato alle elezioni regionali in Campania, annuncia una delle proposte centrali del suo programma: affrontare in modo concreto la crescente difficoltà dei giovani nell’accedere a un’abitazione.“Oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ieri sera a Cona, ospiti dell’amico Cona - Alessandro Aggio Sindaco si è tenuto un interessante incontro tra la cittadinanza, gli imprenditori conensi ed il candidato alle regionali Marco Dolfin. Durante la serata, sono stati toccati diversi temi, tra cui quelli fondam - facebook.com Vai su Facebook
PD - Villano: Serve un piano regionale strutturale per la sicurezza nella provincia di Caserta - 21:05:22 “La provincia di Caserta vive da anni una condizione di criticità diffusa: furti, vandalismi, microcriminalità e degrado urbano continuano a crescere, senza che ci sia una risposta struttural ... Secondo casertafocus.net