Regionali Marco Villano | Il Piano dell’Abitare per ridare ai giovani il diritto alla casa

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una delle priorità su cui lavorerò è il Piano dellAbitare". Con queste parole Marco Villano, candidato alle elezioni regionali in Campania, annuncia una delle proposte centrali del suo programma: affrontare in modo concreto la crescente difficoltà dei giovani nell’accedere a un’abitazione.“Oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PD - Villano: Serve un piano regionale strutturale per la sicurezza nella provincia di Caserta - 21:05:22 “La provincia di Caserta vive da anni una condizione di criticità diffusa: furti, vandalismi, microcriminalità e degrado urbano continuano a crescere, senza che ci sia una risposta struttural ... Secondo casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marco Villano Piano