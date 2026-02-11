Carta del docente | chi non ha ricevuto il residuo del 2024 25 potrà riaverlo alla riapertura della piattaforma a fine febbraio?
Durante il question time del 6 febbraio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha parlato di un problema che coinvolge molti insegnanti. Alcuni non hanno ancora ricevuto il residuo del 202425 e si chiedono se potrà essere recuperato alla riapertura della piattaforma, prevista per fine febbraio. Walter Miceli, avvocato e collaboratore del sindacato ANIEF, ha confermato che la questione sarà affrontata e che ci saranno opportunità per recuperare quei fondi. La situazione resta in evoluzione, e gli insegnanti attendono aggiornamenti ufficiali.
Nel question time del 6 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli, avvocato e collaboratore del sindacato ANIEF, è stata affrontata una problematica segnalata da numerosi insegnanti. L’attenzione si è concentrata in particolare su cosa accade ai docenti che non hanno potuto utilizzare la Carta del docente a causa di problemi tecnici della piattaforma negli anni precedenti. L'articolo Carta del docente: chi non ha ricevuto il residuo del 202425 potrà riaverlo alla riapertura della piattaforma a fine febbraio? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
