Carta docente | io docente di ruolo senza riaccredito del residuo del 2024 25 Perché?

"Vi scrivo per segnalare un disservizio relativo alla piattaforma “Carta del Docente”, che rischia di coinvolgere numerosi colleghi nella mia stessa situazione." Situazione che, come indicato dalla stessa docente, non è isolata e coinvolge sia alcuni docenti assunti a tempo indeterminato che docenti con contratto al 31 agosto 2025. L'articolo Carta docente: io, docente di ruolo, senza riaccredito del residuo del 202425. Perché? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

