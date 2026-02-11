A Striano torna il Carnevale. Per quattro giorni, la città si riempie di carri, musica e spettacoli. La manifestazione si apre con la grande sfilata della maschera Histriano, che attira molte persone in strada. La festa è un appuntamento tradizionale che ogni anno riunisce famiglie e appassionati di tutte le età.

Con la 42esima edizione torna il Carnevale Strianese tra colori, musica e tanti spettacoli. Il programma si apre con la grande sfilata della maschera Histriano. Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: torna la 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli

Approfondimenti su Carnevale Strianese

Il Carnevale Strianese torna con la sua 42ª edizione e porta in strada carri, musica e spettacoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale Strianese

Argomenti discussi: Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoli; Carnevale 2026 in Campania: colori, maschere ed eventi da non perdere; E' a Striano il Carnevale più bello; E’ stato presentato ieri sera 9 febbraio presso la pizzeria storica Da Pasqualino 1931 il libro di Luciano Pignataro: Le pizzerie storiche di Napoli.

Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: 42ª edizione tra carri, musica e spettacoliIl Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazi ... ildenaro.it

Carnevale Strianese, al via la 42ª edizione tra carri allegorici, spettacoli e partecipazione popolareSfilate, musica, danza e iniziative per famiglie dal 14 al 17 febbraio: a Striano torna uno degli appuntamenti più attesi della Campania, con ingresso gratuito e un ricco programma diffuso ... ilgazzettinovesuviano.com