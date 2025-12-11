Sciopero generale Cgil predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist
In vista dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi nello Stretto per garantire la mobilità durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.
In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre, proclamato da Cgil con l’adesione della federazione di categoria Filt-Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Landini - CGIL. NUOVO CENTRO SERVIZI A ROMA, LANDINI: APERTI AL TERRITORIO (29.03.24)
#Salvini a #PortaAPorta: “Nonostante lo sciopero generale, domani sarà garantito più del 90% dei Frecciarossa e anche il trasporto pubblico locale. Su 24 scioperi, 17 sono caduti di venerdì. Tanti lavoratori faranno servizio non perché asserviti al governo, Vai su X
Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Generale, Caronte & Tourist ha predisposto i servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina - In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT- Si legge su strettoweb.com
Sciopero Generale contro la Legge di Bilancio. Dieci le navi Caronte & Tourist in servizio - In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT- Da 98zero.com