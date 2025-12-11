Sciopero generale Cgil predisposti servizi minimi nello Stretto da Caronte & Tourist

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto servizi minimi nello Stretto per garantire la mobilità durante le ventiquattro ore di astensione dal lavoro.

In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre, proclamato da Cgil con l’adesione della federazione di categoria Filt-Cgil contro la Legge di bilancio, il gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Landini - CGIL. NUOVO CENTRO SERVIZI A ROMA, LANDINI: APERTI AL TERRITORIO (29.03.24)

Video Landini - CGIL. NUOVO CENTRO SERVIZI A ROMA, LANDINI: APERTI AL TERRITORIO (29.03.24)

sciopero generale cgil predispostiSciopero Generale, Caronte & Tourist ha predisposto i servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina - In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT- Si legge su strettoweb.com

sciopero generale cgil predispostiSciopero Generale contro la Legge di Bilancio. Dieci le navi Caronte & Tourist in servizio - In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT- Da 98zero.com