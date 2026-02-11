carnevale il rotary festeggia con il cuore

Il Rotary di Carrara e Massa ha organizzato un grande galà nell’Undulna per celebrare il Carnevale. L’evento, con balli, musica e maschere ispirate al Grande Gatsby, ha attirato molti soci e amici. Durante la serata, i partecipanti hanno anche raccolto fondi a favore dell’ospedale Monasterio. Una festa che unisce divertimento e solidarietà, come spesso accade in queste occasioni.

Una festa dei soci che ha portato un valido contributo all’ ospedale Monasterio. Il Rotary Carrara e Massa ha festeggiato il sabato del carnevale con un gran galà che si è svolto nella suggestiva cornice dell’Undulna: una serata speciale con balli, musica e maschere sul tema del Grande Gasby. Organizzata dal gruppo Consorti del sodalizio carrarese, alla festa hanno partecipato i soci del club di Sarzana e Lerici. Più di 60 persone unite nel segno dell’amicizia e della solidarietà. Soddisfatta una delle organizzatrici Paola Belloni, presidente del Gruppo Consorti del Rotary che ha visto il premio di tanto impegno nella riuscita di una serata che sulle note di balli anni ’70 e 80 oltre a un vivace revival è stata un significativo momento di grande aggregazione e di dimostrazione che uniti si riesce a fare qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

