A Sant’Agnello torna la Fiera espositiva degli Animali

Presenze d’eccezione i cavalli della più grande vetrina d’Europa. Tutto pronto a Sant’Agnello per l’attesa Fiera espositiva degli animali alla riscoperta delle antiche tradizioni, giunta alla terza edizione. In concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono, nell’ambito del cartellone degli eventi “ ViviAmo il Natale 2025 ” e con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Sant’Agnello ripropone a Viale dei Pini un percorso di conoscenza degli animali, adatto a grandi e piccini, e dei rituali legati alla vita semplice di un tempo, dove affondano le radici degli odierni festeggiamenti patronali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it