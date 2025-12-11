A Sant’Agnello torna la Fiera espositiva degli Animali
A Sant’Agnello torna la Fiera espositiva degli Animali, giunta alla sua terza edizione, con protagonisti i cavalli e altre specie. L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e ammirare presenze di eccezione provenienti dalla più grande vetrina d’Europa nel settore.
Presenze d’eccezione i cavalli della più grande vetrina d’Europa. Tutto pronto a Sant’Agnello per l’attesa Fiera espositiva degli animali alla riscoperta delle antiche tradizioni, giunta alla terza edizione. In concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono, nell’ambito del cartellone degli eventi “ ViviAmo il Natale 2025 ” e con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Sant’Agnello ripropone a Viale dei Pini un percorso di conoscenza degli animali, adatto a grandi e piccini, e dei rituali legati alla vita semplice di un tempo, dove affondano le radici degli odierni festeggiamenti patronali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
