Che malattia ha Carolyn Smith? Il cancro è tornato per la terza volta

Carolyn Smith torna in ospedale per una nuova battaglia contro il cancro al seno. La ballerina e giudice di Ballando con le Stelle sta affrontando la terza recidiva, con una terapia di radioterapia molto pesante: 30 sedute, due al giorno. La sua forza e determinazione sono evidenti, ma la sfida resta difficile.

Carolyn Smith è affetta da tumore al seno, una delle neoplasie più diffuse tra le donne. Dal 2015 ha affrontato interventi chirurgici, cicli di terapie e oggi una nuova recidiva, che ha richiesto un percorso di radioterapia intensiva: 30 sedute, due al giorno. “ Il cancro è tornato per la terza volta ma, se sono viva, è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori “. È con questa frase che Carolyn Smith ha voluto iniziare il suo racconto della lunga battaglia contro la malattia. Di recente, la coreografa aveva annunciato in tv di doversi sottoporre a nuove cure dopo aver scoperto che il cancro era tornato per la terza volta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

