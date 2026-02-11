Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha lasciato dietro di sé dieci vittime, tra cui il sospetto aggressore. La comunità locale è sotto choc, mentre le forze dell’ordine indagano sui motivi di questa tragedia improvvisa. La polizia ha confermato che l’attacco si è svolto in modo rapido, lasciando senza parole chi si trovavano sul posto.

Tragedia in Canada dove nella remota cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, c’è stata una terrificante sparatoria in cui hanno perso la vita almeno dieci persone, tra cui il sospetto aggressore. Stando a quanto trapela sette persone sono state uccise all’interno di una scuola, mentre a ltre due sono state trovate senza vita in un’abitazione poco distante dall’istituto scolatisco. E poi lui, il presunto aggressore, morto all’interno dell’edificio scolastico con quelle che gli investigatori hanno definite “ferite autoinflitte”. Come affermato dalla polizia, il killer sarebbe stato già identificato ma al momento non vengono forniti dettagli su chi fosse e su l’eventuale movente di un gesto tanto brutale e violento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Canada sotto shock, sparatoria a scuola: dieci morti e una comunità spezzata

Una strage si è consumata in una scuola canadese, dove nove persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite.

Un'operazione di polizia ha sconvolto questa mattina Tumbler Ridge, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in una scuola secondaria.

