Programma Deutschland Plus 2026 | viaggi di studio in Germania per studenti italiani adesioni delle scuole entro il 26 febbraio
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato il nuovo programma “Deutschland Plus” 2026. Si tratta di viaggi di studio in Germania riservati agli studenti italiani che studiano bene il tedesco. Le scuole interessate devono inviare le adesioni entro il 26 febbraio. L’ambasciata tedesca a Roma ha comunicato i dettagli dell’iniziativa, che mira a rafforzare la conoscenza della lingua e la cultura tedesca tra i giovani italiani.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito trasmette la comunicazione dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma relativa al programma “Deutschland Plus” 2026, iniziativa formativa rivolta a studenti italiani che studiano con profitto la lingua tedesca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Deutschland Plus
Deutschland Plus: candidature aperte fino al 26 febbraio per il soggiorno studio in Germania dedicato agli studenti di tedesco
Sono aperte fino al 26 febbraio le candidature per il soggiorno studio in Germania, rivolto agli studenti di tedesco, nell’ambito del programma Deutschland Plus.
Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2026: al via la XXIV edizione. Adesioni entro il 15 febbraio
Ultime notizie su Deutschland Plus
Argomenti discussi: Scadenze febbraio 2026: pensioni dirigenti scolastici, iscrizioni studenti, posizioni economiche ATA; Dove vedere in tv Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle; Oggi pomeriggio Open Day all’Istituto Pirandello di Bivona.
Deutschland Plus: candidature aperte fino al 26 febbraio per il soggiorno studio in Germania dedicato agli studenti di tedescoL’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma ha diffuso l’avviso relativo alla possibile attivazione, anche per il 2026, del programma Deutschland Plus, promosso dalla Conferenza ... orizzontescuola.it
Entro il 18 febbraio le domande per partecipare al programma «Deutschland Plus»Si rinnova l’esperienza di «Deutschland Plus»: il programma di viaggi estivi in Germania destinato agli studenti delle superiori. Le candidature delle scuole vanno presentate entro il 18 febbraio. A ... ilsole24ore.com
Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui Surya Bonaly - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.