Programma Deutschland Plus 2026 | viaggi di studio in Germania per studenti italiani adesioni delle scuole entro il 26 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato il nuovo programma “Deutschland Plus” 2026. Si tratta di viaggi di studio in Germania riservati agli studenti italiani che studiano bene il tedesco. Le scuole interessate devono inviare le adesioni entro il 26 febbraio. L’ambasciata tedesca a Roma ha comunicato i dettagli dell’iniziativa, che mira a rafforzare la conoscenza della lingua e la cultura tedesca tra i giovani italiani.

