Cambiaso regredito | cosa si cela dietro la sua flessione

Cambiaso torna al centro delle critiche dopo le ultime partite. L’esterno della Juve è stato fischiato più volte dallo Stadium, e le voci sulla sua flessione si intensificano. Molti tifosi si chiedono cosa stia succedendo e se ci siano problemi più profondi. La sua prestazione non convince più e ora si cercano spiegazioni.

Cambiaso regredito: ecco le teorie che motivano la sua flessione. L'esterno della Juve è stato copiosamente fischiato dallo Stadium. Il 'caso' Andrea Cambiaso agita il clima in casa Juventus. Quello che fino a poco tempo fa era l'esterno "tridimensionale" — capace secondo Luciano Spalletti di leggere il calcio in modo "circolare" — sembra essersi smarrito in un'altalena di prestazioni deludenti. Il punto più basso della crisi è stato toccato domenica scorsa contro la Lazio: l'errore di lettura sul lancio di Cataldi per il raddoppio di Isaksen ha scatenato la rabbia dell'Allianz Stadium, che lo ha accompagnato con una pioggia di fischi al momento della sostituzione.

