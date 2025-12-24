Calciomercato Inter LIVE | possibili ritorni di Pavard e Bellanova? Incontro avviato per Mlacic

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su possibili ritorni di Pavard e Bellanova. È in corso un incontro per Mlacic, mentre si delineano le trattative più importanti della sessione. Resta aggiornato sulle trattative, le indiscrezioni e gli sviluppi ufficiali che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Leggi anche: Calciomercato Inter, Mlacic incontro avviato con l'Hajduk per il difensore classe 2007 Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Prime conferme dalla Croazia per Mlacic. Si accelera per Muharemovic La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, lungo stop per Dumfries: i possibili sostituti sul mercato; Serie A, Calciomercato Inter – Un difensore sicuro a gennaio: nomi e scenari; ??? Inter-Juve, Frattesi per Thuram. Gudmundsson piace alla Roma; Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo. Calciomercato Inter, spunta l'occasione dal Barcellona: Christensen proposto anche ai club italiani - Calciomercato Inter, idea dal Barcellona per la difesa: un profilo di esperienza messo sul tavolo anche in Italia Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, l'Inter valuta con attenzione le possibili o ...

Inter-Barcellona alle ore 21.00 - Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, in scena alle 21. calciomercato.com

L’Inter sta già lavorando al grande colpo a zero per il 2026: svelato il nome - La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessione di calciomercato. calciomercato.it

Passione Inter. . Classifica Serie A, Scudetto, calciomercato, de Vrij, Diouf, Frattesi e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecip - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Ordoñez #Muharemovic L’Inter guarda al futuro: Ordoñez o Muharemovic Ecco il profilo più congeniale Nel cuore dell’Europa calcistica, due giovani difensori stanno attirando l’attenzione dei top club: Joe x.com

