Calciomercato Juve LIVE | Spalletti vuole Ederson vicino il riscatto di Nico Gonzalez
La Juventus fa passi avanti sul fronte del calciomercato. Spalletti avrebbe messo nel mirino Ederson, portiere del Manchester City, e la società sta lavorando per il riscatto di Nico Gonzalez, che potrebbe diventare un nuovo acquisto a breve. Seguiamo da vicino tutte le trattative in tempo reale.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve LIVE: sempre più vicino il riscatto di Nico Gonzalez da parte dell’Atletico Madrid, retroscena su Miretti
Calciomercato Juve, Atletico Madrid vicino al riscatto di Nico Gonzalez: che cosa manca e quanto incasserebbero i bianconeri
L’Atletico Madrid sta per finalizzare il riscat di Nico Gonzalez dalla Juventus.
La Juventus continua a sognare con Luciano Spalletti alla guida, se resta chi parte, chi sta e chi arriva in bianconero.
Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: l'annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno
