Calcio Terza | il punto sul campionato e stasera semifinale di coppa provinciale Stiava-Sporting Forte dei Marmi Marzio Luisotti e Denis Piciullo a colpi di gol

Questa sera si gioca la semifinale di coppa provinciale tra Stiava e Sporting Forte dei Marmi, una partita che si aspetta molto. Nel frattempo, in campionato, si è appena conclusa la 18ª giornata di Terza categoria, con tanti gol e qualche sorpresa. Marzio Luisotti e Denis Piciullo sono stati decisivi in questa fase, segnando a ripetizione e tenendo alta la tensione. La stagione entra nel vivo, e le sfide tra le squadre del territorio continuano a regalare emozioni.

In Terza categoria si è giocata la 18ª giornata di campionato (3ª di ritorno nel girone B di Lucca e 5ª invece in quello unico di Massa Carrara). Intanto stasera ci sono le semifinali secche di Coppa provinciale (con subito rigori in caso di parità al 90°): derbyssimo Stiava-Sporting Forte dei Marmi al “Martellini“ e poi Atlético Peñarol-San Lorenzo. Girone lucchese. La partita più scoppiettante del weekend è stata Sporting Camaiore-Nhul Viareggio: sotto il diluvio sul sintetico della Fonda a Sterpi si sono esaltati i bomber Marzio Luisotti (tripletta) e Denis Piciullo (poker). La sfida è finita 5-5: le altre reti camaioresi sono state di Capecchi (2), quella viareggina di Pepe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella 16ª giornata di calcio di Terza categoria, le tre squadre dell’Alta Versilia, Montagna Seravezzina, Retignano e Terrinca, portano a casa tutte e tre i punti.

