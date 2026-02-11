Calcio in centro arriva il maxi schermo per seguire in diretta Ternana – Ravenna

In centro città, il Mercato Coperto si prepara a trasmettere in diretta la partita tra Ternana e Ravenna. Giovedì sera alle 20.30, i tifosi giallorossi potranno seguire il match su un maxi schermo allestito al piano superiore dello storico spazio. L’evento diventa un’occasione per riunire gli appassionati e vivere insieme l’attesa della sfida.

Il calcio di serie C torna subito in campo dopo la sconfitta di Ascoli.

