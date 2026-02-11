Nel mare di proposte delle diverse piattaforme, Netflix si affida alle classifiche di popolarità per aiutare i propri abbonati nella scelta di film e serie tv da vedere. Ogni settimana pubblica così le classifiche dei titoli più visti sulla piattaforma in tutto il mondo. Tra il 2 e l'8 febbraio 2026 le prime quattro puntate di Bridgerton 4 hanno ottenuto 23.4 milioni di views e anche le stagioni precedenti sono tornate nella classifica delle serie tv in lingua inglese più viste. Al secondo posto troviamo la quarta stagione di Avvocato di Difesa che ha debuttato il 5 febbraio e ha ottenuto 9 milioni di views. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Bridgerton" e "Il caso Lucy Letby" conquistano il pubblico di Netflix

Approfondimenti su Bridgerton Letby

L'omicidio di sette neonati in un ospedale del Nord-Inghilterra torna sotto i riflettori con un nuovo documentario.

La vicenda di Lucy Letby torna sotto i riflettori con un nuovo documentario di Netflix che mette in discussione la condanna dell’ex infermiera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bridgerton Letby

Argomenti discussi: Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni; Chi torna e chi lascia Bridgerton: i personaggi assenti nella stagione 4 e cosa sappiamo davvero; Netflix Italia accende il Carnevale di Venezia con il ‘gran ballo’ di Bridgerton 4. Firma We Are Social; Disabilità in Bridgerton, perché è un caso ben riuscito di inclusività?.

In Bridgerton 4 c'è un dettaglio che ha mandato in tilt i fan più attentiNei primi episodi della nuova stagione, un elemento fuori tempo ha acceso la discussione online tra spettatori e appassionati di storia. Un piccolo errore che riapre il dibattito sulle libertà creativ ... vanityfair.it

‘Bridgerton’ sta perdendo la sua scintilla?O sta solo imparando ad accenderla in un altro modo? Nei nuovi episodi della quarta stagione, la coppia centrale Benedict-Sophie è stata un po' messa da parte per parlare (anche) di classe. E la quota ... rollingstone.it

Il caso dell’infermiera britannica condannata per crimini abominevoli sui neonati è decisamente uno di quei true-crime in grado di rivoltarti lo stomaco per l'orrore – e oggi è uscito su Netflix. Il documentario di lunga durata Il caso Lucy Letby riporta sotto i rifle - facebook.com facebook

Il docufilm invita a riconsiderare l’intera vicenda, insinuando il dubbio che Lucy Letby potrebbe non essere colpevole x.com