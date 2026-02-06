Il caso dell'infermiera Lucy Letby di cosa parla il documentario e perché ha riacceso le polemiche

L'omicidio di sette neonati in un ospedale del Nord-Inghilterra torna sotto i riflettori con un nuovo documentario. La vicenda di Lucy Letby, condannata all’ergastolo, ha riacceso le polemiche sulla sicurezza e le responsabilità negli ospedali britannici. Il film mette in luce i dettagli di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni, facendo discutere ancora una volta di fronte a un crimine che ha sconvolto l’intera comunità.

L'infermiera Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso sette bambini morti improvvisamente mentre erano ricoverati nell'ospedale in cui lei lavorava nel nord dell'Inghilterra tra il 2015 e 2016. La 36enne si è sempre proclamata innocente e ora è un documentario ripercorre la vicenda giudiziaria innescando nuove polemiche.

