Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti dell' 11 febbraio 2026

Questa mattina a Caserta sono arrivati i primi dati sul meteo e sulla politica locale, mentre le notizie di cronaca continuano a tenere alta l'attenzione dei cittadini. L’11 febbraio 2026 si apre con una giornata intensa, tra aggiornamenti sul clima e novità politiche. La nostra top 10 raccoglie le notizie più importanti di oggi, per tenervi informati su tutto quello che succede in città.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, meteo e politica. Volete una panoramica completa delle notizie dell'11 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Pizzo e droga del clan Gagliardi: 18 arresti. Sventato agguato alla caserma dei carabinieri. L'operazione dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone ha portato a 21 misure cautelari. Aggressioni e incendi alle auto di chi non voleva pagare. Call con il boss in carcere durante i pestaggi: "Sono come la 'ndrangheta". - Torture in carcere, il comandante della Penitenziaria: "Gli agenti erano esasperati". Colucci ha ammesso di non essere intervenuto per fermare le violenze: "Sono qui per assumermi le mie responsabilità".

Questa mattina, a Caserta, sono arrivati i primi interventi della polizia dopo una notte di tensione in centro.

Ecco le principali notizie di Caserta dell’11 gennaio 2026.

