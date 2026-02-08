Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti dell' 8 febbraio 2026

Questa mattina, a Caserta, sono arrivati i primi interventi della polizia dopo una notte di tensione in centro. Alcuni cittadini hanno segnalato schiamazzi e movimenti sospetti, e le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione. La zona rimane sotto sorveglianza, mentre le indagini continuano. La città si risveglia con questa nuova emergenza che ha riacceso le preoccupazioni tra residenti e commercianti.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e politica. Volete una panoramica completa delle notizie dell'8 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.CronacaIngerisce pile e dà in escandescenza: feriti 6 poliziotti penitenziari. Il sindacato Osapp: "Una casa di reclusione non è idonea.

