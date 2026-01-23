Via della Repubblica ' corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda | caccia ai fondi regionali per il verde
La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per candidare il progetto di riqualificazione di via della Repubblica e degli orti urbani in via Miranda. L’obiettivo è trasformare queste aree in un ‘corridoio ecologico’ e spazi verdi lungo il Tratturo Foggia–Ofanto, favorendo la tutela ambientale e il benessere cittadino attraverso la ricerca di fondi regionali dedicati al verde urbano.
Trasformare via della Repubblica in un ‘corridoio ecologico’: la Giunta comunale ha approvato, nella seduta odierna, l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura finalizzata alla presentazione della candidatura del progetto ‘Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia–Ofanto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
