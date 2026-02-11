Bologna Sartori a Mediaset | Nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto È un momento particolare l’unica medicina è la vittoria Sui rinnovi…

Giovanni Sartori, dirigente del Bologna, ha parlato a Mediaset prima della partita contro la Lazio di Coppa Italia. Ha detto che nei prossimi 20 giorni si gioca tutto e che l’unica cura possibile è vincere. Sartori ha anche accennato ai rinnovi, ma senza entrare troppo nei dettagli. La squadra si prepara a una fase importante, consapevole che il tempo per cambiare rotta è ormai vicino.

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Sartori a Mediaset: «Nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. È un momento particolare, l’unica medicina è la vittoria. Sui rinnovi…» Approfondimenti su Bologna Lazio Gelo improvviso sull’Italia: cosa ci aspetta nei prossimi giorni Meteo, nebbie fitte e smog alle stelle: cosa ci aspetta nei prossimi giorni Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Lazio Bologna - Lazio, il ds Sartori incita i suoi: Faremo di tutto per vincereIl direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: ... lalaziosiamonoi.it Bologna, Sartori: L'unica medicina è la vittoria, ci giochiamo tutto in venti giorniIl responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro la Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Situazione ... msn.com Il #Bologna sarebbe interessato a Joao #Mario in questa finestra di mercato, visto l’imminente addio di Emil Holm. #Sartori avrebbe già parlato con i dirigenti bianconeri sondando la possibilità di prenderlo in prestito, visto che il terzino per Luciano Spallett - facebook.com facebook Calciomercato #Bologna L’ultima idea x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.