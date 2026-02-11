Biglietti Italia Irlanda del Nord | quando escono e come acquistare

La vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord apre venerdì 6 febbraio alle 12. I tifosi potranno acquistarli online o nei punti vendita autorizzati, ma attenzione: i posti sono limitati. La partita si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20:45 e molti stanno già preparando la corsa ai biglietti.

Biglietti Italia Irlanda del Nord. La vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off Mondiali in programma giovedì 26 marzo alle 20:45 a Bergamo, prenderà il via venerdì 6 febbraio alle ore 12. La prima fase di vendita sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card e si concluderà il 10 febbraio. Successivamente, dal 10 al 16 febbraio, sarà aperta una seconda fase dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia del 5 settembre scorso. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

