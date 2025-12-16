Atalanta Inter biglietti settore ospiti | quando escono e dove acquistare

L'attesa per il match tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20.45, si accende già con la vendita dei biglietti settore ospiti. Ecco tutte le informazioni su quando escono e dove acquistarli, per garantire ai tifosi la possibilità di seguire dal vivo questa sfida della Serie A.

Atalanta Inter biglietti settore ospiti. Domenica 28 dicembre alle ore 20.45 Atalanta-Inter chiuderà la giornata di domenica della Serie A con il posticipo. È una gara importante perché l’Inter tornerà a giocare in campionato dopo la pausa Supercoppa Italiana. Da vedere se tornerà ad affacciarsi al campionato da campione oppure no. La gara contro il Lecce è stata rinviata e si giocherà a gennaio, di conseguenza l’Inter ripartirà da Bergamo in una gara mai banale. L’Atalanta ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti. La vendita per i settori ordinari inizierà a partire dalle 10:00 di giovedì 18 dicembre. Ilnerazzurro.it

