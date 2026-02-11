Benevento trionfa a Trapani | 5-0 e superiorità tattica nonostante un’espulsione Sanniti inarrestabili
Il Benevento vince 5-0 sul campo del Trapani e manda un chiaro messaggio. Nonostante un’espulsione, i sanniti dimostrano di avere più qualità e controllo del gioco. La squadra di Caserta domina dall’inizio alla fine, lasciando il Trapani senza possibilità di reagire. Una serata da dimenticare per i siciliani, che subiscono una pesante sconfitta davanti ai propri tifosi.
Manita al Provinciale: il Benevento travolge il Trapani in una serata da dimenticare. Il calcio italiano ha assistito ieri, 11 febbraio 2026, a una netta affermazione del Benevento sul campo del Trapani. Il match, terminato con un eloquente 5-0, si è disputato davanti a 2634 spettatori al Provinciale, segnando una serata decisamente amara per i padroni di casa e un’esibizione convincente per gli ospiti. La partita è stata caratterizzata da un dominio tattico e tecnico del Benevento, accentuato anche da un’inaspettata inferiorità numerica del Trapani, dovuta all’espulsione di un giocatore chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Benevento Trapani
Benevento 5 devastante, Lazio ko al Palatedeschi: sanniti campioni d’inverno
Il Benevento 5 torna alla vittoria al Palatedeschi, consolidando la propria posizione in classifica e conquistando il titolo di campione d’inverno con un turno d’anticipo.
Paura finale nonostante la doppia superiorità. Colligiana, tre punti fondamentali. Ma quanti rischi
La Colligiana conquista tre punti fondamentali sul campo del Lanciotto, nonostante una prestazione sofferta e alcuni rischi assunti.
Ultime notizie su Benevento Trapani
Argomenti discussi: Calcio, disastro Trapani: il Benevento vince 5-0 al Provinciale; Trapani-Benevento, la sfida di stasera arbitrata da Cerbasi di Arezzo; Benevento inarrestabile, cala il pokerissimo a Trapani. Doppiette per Tumminello e Mignani; Torna in campo il Trapani, al Provinciale arriva la capolista Benevento.
Trapani-Benevento 0-5: giallorossi travolgenti, notte da incubo per i granataDiretta Trapani-Benevento di Martedì 10 febbraio 2026: le Streghe dominano con le doppiette di Tumminello e Mignani, in gol anche Manconi ... calciomagazine.net
Il Benevento cala una manita al Provinciale. Trapani-Benevento si chiude 0 a 5Trapani – Davanti a 2634 spettatori, il Trapani di Aronica si arrende e viene dominato da un Benevento scatenato. Trapani Benevento si chiude 0 a 5 per gli ospiti. I giallorossi chiudono la pratica gi ... trapanioggi.it
Cuore giallorosso: i nodi di welfare #SaledellaTerra tornano in tribuna E il Benevento Calcio trionfa! Una giornata davvero speciale per cinque strutture di welfare di Sale della Terra – Borgo Sociale Regionale Di Roccabascerana, Casa Famiglia Unitalsi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.