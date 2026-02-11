Benevento trionfa a Trapani | 5-0 e superiorità tattica nonostante un’espulsione Sanniti inarrestabili

Il Benevento vince 5-0 sul campo del Trapani e manda un chiaro messaggio. Nonostante un’espulsione, i sanniti dimostrano di avere più qualità e controllo del gioco. La squadra di Caserta domina dall’inizio alla fine, lasciando il Trapani senza possibilità di reagire. Una serata da dimenticare per i siciliani, che subiscono una pesante sconfitta davanti ai propri tifosi.

Manita al Provinciale: il Benevento travolge il Trapani in una serata da dimenticare. Il calcio italiano ha assistito ieri, 11 febbraio 2026, a una netta affermazione del Benevento sul campo del Trapani. Il match, terminato con un eloquente 5-0, si è disputato davanti a 2634 spettatori al Provinciale, segnando una serata decisamente amara per i padroni di casa e un’esibizione convincente per gli ospiti. La partita è stata caratterizzata da un dominio tattico e tecnico del Benevento, accentuato anche da un’inaspettata inferiorità numerica del Trapani, dovuta all’espulsione di un giocatore chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Benevento Trapani

Ultime notizie su Benevento Trapani

