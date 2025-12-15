La Colligiana conquista tre punti fondamentali sul campo del Lanciotto, nonostante una prestazione sofferta e alcuni rischi assunti. La vittoria, ottenuta grazie alla doppia superiorità, si rivela cruciale per la classifica, anche se non senza tensioni e momenti di grande apprensione. Un risultato che sottolinea l'importanza di questa vittoria nel percorso stagionale della squadra.

Paura finale nonostante la doppia superiorità. Colligiana, tre punti fondamentali. Ma quanti rischi

Un successo a dir poco fondamentale, quello ottenuto dalla Colligiana sul campo del Lanciotto, anche se è arrivato con qualche sofferenza di troppo. I tre punti hanno riportato la squadra ai limiti della zona play off, un solo punto sotto il Valentino Mazzola. In ogni caso, il ritorno al successo permetterà ai biancorossi di affrontare con maggiore tranquillità l’ultima sfida del 2025, a Colle domenica contro una Castiglionese bisognosa di punti per mantenersi lontana dagli spareggi per non retrocedere. La squadra di Marco Guidi dovrà però stare ben attenta a non commettere gli stessi errori che hanno rischiato di costarle il successo a Campi Bisenzio, primo fra tutti l’incapacità di chiudere la sfida: dopo la rete di De Pellegrin nella prima frazione i biancorossi hanno avuto almeno tre buone occasioni per raddoppiare e mettere al sicuro il risultato, ma non sono riusciti a sfruttarle, e nel finale hanno addirittura rischiato di subire un pareggio che avrebbe avuto del folle, considerando che i padroni di casa erano in svantaggio di addirittura due uomini dopo le espulsioni per proteste di Bambi ed Esposito Goretti: solo il doppio salvataggio in pieno recupero del portiere Conti ha permesso alla Colligiana di portare a casa il successo. Sport.quotidiano.net

