Il sogno di Roma | arrivano gli americani pronto il ritorno in A Tra i soci Doncic e Nowitzki

La corsa per il ritorno della pallacanestro a Roma si fa più concreta. Una cordata di investitori americani, guidata dall’ex general manager dei Mavericks Donnie Nelson, si avvicina a portare la squadra nella città eterna. Con Kaukenas in prima linea per gestire le operazioni, ci sono già gli accordi per acquisire il diritto di giocare a Cremona. La trattativa avanza, e ora si aspetta solo la conferma ufficiale.

Da quando il 9 dicembre 2020 la Virtus Roma comunicò il ritiro dalla Serie A, la Capitale non ha più avuto una squadra nel massimo campionato. Oggi neppure in A2, bisogna arrivare in B Nazionale per trovare Luiss Roma e Virtus 1960. Un vuoto destinato a essere colmato a breve. Voci di questo tipo si rincorrono da anni. In più, stavolta, una delle cordate interessate a riportare il grande basket, secondo quanto risulta, si è presentata alle istituzioni cestistiche con l’accordo nero su bianco di un precontratto per l’acquisto del diritto di Cremona, la cui salvezza (a +10 dall’ultima) appare ormai prossima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I Ris di Roma sono stati inviati a Soci per approfondire le circostanze della tragedia avvenuta il 12 novembre presso l’asilo nido di Bibbiena, in cui ha perso la vita il piccolo Leo, di due anni.

