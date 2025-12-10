Open night al Matteucci | ex alunni e docenti guidano gli studenti alla scoperta dei percorsi formativi
Giovedì sera, il Matteucci apre le sue porte per un'Open Night dedicata agli studenti delle medie, offrendo l'opportunità di scoprire i diversi percorsi formativi. Ex alunni e docenti accompagneranno i partecipanti in un percorso di orientamento, fornendo informazioni e testimonianze per aiutarli a scegliere il loro futuro scolastico.
Open night al Matteucci giovedì dalle 18 in una serata dedicata all’orientamento per gli studenti delle medie. Gli ex alunni dell’istituto accompagneranno i nuovi futuri studenti alla scoperta delle peculiarità dei percorsi formativi della scuola e delle opportunità professionali ad essi connesse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
