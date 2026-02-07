Pronostico Spezia-Entella | sorpasso per la salvezza

Questa domenica lo Spezia sfida l’Entella nella ventitreesima giornata di Serie B. Con tre punti, lo Spezia potrebbe uscire dalla zona retrocessione e avvicinarsi alla salvezza. La partita si gioca in una fase importante del campionato, e i tifosi sono in attesa di vedere se i liguri riusciranno a fare risultato davanti al proprio pubblico.

Spezia-Entella è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Con tre punti, lo Spezia, una squadra che lo scorso anno è stata ad un passo dalla Serie A, potrebbe uscire dalla zona retrocessione. Farlo in un derby contro l'Entella – avanti di una sola lunghezza – sarebbe il massimo per la truppa di Donadoni. Che sì, vuole per forza questi tre punti che si potrebbero rivelare fondamentali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante la sconfitta nell'altro derby contro la Samp (arrivata nei minuti finali), lo Spezia ha dimostrato di avere delle qualità che la possono tirare fuori da questa situazione di classifica.

