Dall’11 febbraio 2026, la serie “Bambini di piombo” è disponibile su Netflix. Ambientata negli anni Settanta, racconta la storia di una giovane dottoressa che scopre come i bambini di una comunità industriale siano avvelenati dal piombo. La vicenda si ispira a fatti reali, che nel finale portano alla luce le conseguenze di un grave errore industriale. La serie mostra cosa succedeva allora e lascia il pubblico a riflettere sulle responsabilità di chi gestiva le fabbriche.

Dall’11 febbraio 2026 è disponibile su Netflix Bambini di piombo. Ambientata negli anni ’70, la trama segue la storia di una giovane dottoressa, che scopre che i bambini di una comunità industriale soffrono di avvelenamento da piombo. Ciò è accaduto a causa delle emissioni di una fonderia del posto. Ora la donna vuole salvarli e decide di affrontare le autorità, mettendo anche a rischio la sua carriera. Il film ripercorre la storia vera di Jolanta Wadowska-Król, che in Polonia ha sfidato nel 1974 il regime comunista. Bambini di piombo: riassunto trama completa della serie TV Netflix. Leggi anche: Brotherhood – Stato di paura come finisce: spiegazione finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Bambini di piombo: finale spiegato e cos’è successo poi nella realtà

Approfondimenti su Bambini di piombo

Ultime notizie su Bambini di piombo

I Bambini di Piombo, la vera storia di Jolanta Wadowska-Król sbarca su Netflix: il tragico destino delle giovani vittimeNo una semplice fiction, ma il racconto di eventi reali che parlano dei casi di avvelenamento da piombo nella Polonia degli Anni '70. libero.it

Arriva su Netflix la vera storia di Jolanta Wadowska-Król, la straordinaria donna che ha salvato i bambini di piomboLa storia vera della dottoressa Jolanta Wadowska-Król che sfidò il regime per salvare i bambini avvelenati dal piombo. Bambini di Piombo su Netflix dall’11 ... alfemminile.com

La recensione di “Bambini di Piombo”, novità Netflix, è una miniserie polacca che racconta la storia vera di una donna contro il sistema comunista. Merita la visione Su Netflix è arrivata Bambini di Piombo, una miniserie polacca in sei episodi diretta da Maciej - facebook.com facebook