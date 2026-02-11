Autostrada A1 | tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due notti

L’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino rimane chiusa per due notti, creando disagi a chi viaggia in zona. Sono stati predisposti percorsi alternativi, ma molti automobilisti si trovano a dover pianificare con anticipo per evitare ritardi. La chiusura ha già causato code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Autisti e pendolari si preparano a spostamenti più lunghi, mentre le squadre lavorano per riaprire il tratto il prima possibile.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

