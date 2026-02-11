Questa settimana il fantacalcio si fa più interessante con la 25ª giornata. Gli attaccanti da mettere in campo e quelli da evitare si dividono in fasce chiare: dai campioni assoluti a chi ha poche chance di segnare. La scelta giusta può fare la differenza, quindi è importante analizzare bene le opzioni prima di schierare i giocatori.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con Pisa-Milan e si chiuderà lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 25ª giornata

