La 25ª giornata di Serie A porta alcune sorprese tra i difensori. I fantallenatori devono fare attenzione alle scelte, perché tra chi può portare punti e chi rischia di deludere, c’è poco spazio per errori. La guida di oggi indica chi schierare e chi evitare, con una divisione chiara tra i più affidabili e i rischiosi in questo turno.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con Pisa-Milan e si chiuderà lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 25ª giornata

Approfondimenti su Difensori Consigliati

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

TUTTI I DIFENSORI divisi in FASCE al FANTACALCIOSTRATEGIA ASTA Aggiornata

Ultime notizie su Difensori Consigliati

Argomenti discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Asta di riparazione, i giocatori da prendere; Asta di riparazione Fantacalcio: i difensori da prendere.

Dai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesaLa 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con Pisa-Milan e si chiuderà lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ... gazzetta.it

Scalvini, numeri super al fanta: tra i difensori solo Bremer e Dimarco hanno fatto meglioMai sotto la sufficienza nelle gare giocate fin qui in campionato, il classe 2003 della Dea ha anche messo a segno due reti: nel suo ruolo è il terzo per rendimento ... gazzetta.it

FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 24ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook

Fantacalcio | 5 difensori svincolati da prendere all'asta di riparazione x.com