Roma l’attacco crea ma non segna | i numeri spiegano il vero problema

Roma, l’attacco crea ma fatica a finalizzare: i numeri evidenziano il vero problema. Nonostante la capacità di creare occasioni e arrivare al tiro, la squadra incontra difficoltà nella conclusione. Questo aspetto rappresenta un elemento chiave nel valutare le prestazioni e le sfide attuali del team, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione e sulle aree di miglioramento possibili.

C’è un dato che racconta più di ogni analisi lo stato della Roma: la squadra crea, arriva al tiro, costruisce occasioni. Ma segna troppo poco. E non è una sensazione, è una fotografia numerica che accompagna tutta la stagione giallorossa e che, anche dopo le ultime due partite da quattro gol complessivi, continua a restituire un quadro incompleto, quasi stonato rispetto al gioco prodotto. Un attacco che non restituisce quanto costruisce. Guardando la classifica delle reti segnate, la Roma si ferma a quota 24 gol: ottavo attacco del campionato, con diverse squadre davanti che devono ancora recuperare una gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’attacco crea ma non segna: i numeri spiegano il vero problema Leggi anche: Dovbyk e Ferguson nella bufera: nell’attacco della Roma non segna nessuno, ma si crea pure poco Leggi anche: Attacco Napoli, i numeri della crisi: i dati che svelano il vero problema (e non è solo la mira). Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ruba alcolici e crea il panico in un supermercato: 19enne bloccato #PoliziaRomaCapitale Momenti di panico ieri pomeriggio tra i clienti di un supermercato nel #5municipio per il comportamento violento di un 19enne, fermato dal nostro personale del V Grup facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.