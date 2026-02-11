Assume droga nei bagni del centro commerciale | giovane a Cattinara

Un giovane è stato trovato sotto effetto di droga nei bagni del centro commerciale Torri d'Europa. Il personale ha chiamato i soccorsi e il ragazzo è stato portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per capire cosa fosse successo.

Aveva assunto della droga nei bagni del centro commerciale Torri d'Europa e il personale medico ha deciso di portarlo a Cattinara. È successo a un giovane intorno alle 19 di ieri, 10 febbraio: a fermarlo due operatori di sicurezza privata, che hanno allertato le forze dell'ordine e il 118. A quanto apprende TriestePrima, il ragazzo era comunque rimasto cosciente. È stato esaminato e poi trasportato all'ospedale in codice verde; le sue condizioni non sarebbero gravi. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

