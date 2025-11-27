La ‘Sagra del tortello alla lastra’ sposa la Fiera di Sant’Andrea
Tornano domenica 30 novembre a Galeata due eventi tradizionali: l’antica ‘Fiera di Sant’Andrea’ che risale al 1802 e la ‘Sagra del tortello alla lastra’. E sarà proprio lo squisito tortello il protagonista di questo appuntamento autunnale che precede da sempre le feste natalizie e di fine anno, insieme al mercato ambulante nel centro storico per gli acquisti natalizi. "Negli scorsi anni – precisa il presidente dell’associazione turistica Pro loco, Atos Mazzoni, anche nella sua veste di presidente dell’Unpli provinciale – siamo ripartiti proprio per valorizzare il tortello alla lastra, che è uno dei prodotti gastronomici più richiesti dall’autunno all’inizio della primavera e che sempre più frequentemente viene proposto nei menù di ristoranti, osterie e durante le fiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
