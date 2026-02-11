Ascolti tv 10 febbraio 2026 | Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich Colpa dei sensi Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la sfida tra Rai1 e Canale 5 si fa più accesa. Su Rai1 va in onda “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich”, mentre Canale 5 propone “Colpa dei sensi”. Gli ascolti televisivi si concentrano su queste due produzioni, con il pubblico che sceglie tra sport e commedia. La serata si preannuncia interessante, con gli spettatori divisi tra i due programmi.

Ascolti tv  di  martedì 10 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich ” contro “ Colpa dei sensi “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 10 febbraio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich vs Colpa dei sensi. Auditel del 10 febbraio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich “ contro “Colpa dei sensi”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 10 febbraio 2026 il marciatore 8211 la vera storia di abdon pamich colpa dei sensi affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 10 febbraio 2026: Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, Colpa dei sensi, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondimenti su Abdon Pamich

Ascolti tv 30 gennaio 2026: Tali e Quali, Colpa dei sensi, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Venerdì sera si è acceso il duello tra Rai1 e Canale 5.

Ascolti tv lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Abdon Pamich

Argomenti discussi: Ascolti tv 9 febbraio, Cuori e Taratata sul podio: i dati; Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti.

ascolti tv 10 febbraioAscolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerritiLa storia di Abdon Pamich su Rai 1 o la fiction con Gabriel Garko su Canale 5. E poi le Olimpiadi invernali e il calcio: gli ascolti tv. dilei.it

ascolti tv 10 febbraioAscolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.