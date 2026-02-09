Arzano la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioni

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha ritirato le dimissioni che aveva annunciato qualche settimana fa. La decisione arriva dopo giorni di incertezza e discussioni interne, e ora si apre una fase nuova per il Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha formalizzato il ritiro delle dimissioni rassegnate nelle scorse settimane. Una scelta “maturata con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la città e le sue cittadine e cittadini. Le dimissioni avevano rappresentato un momento di riflessione e verifica politica, non una rinuncia al mandato né all’impegno quotidiano con la comunità”. “ In un momento che richiede chiarezza e responsabilità – è scritto in una not a – la priorità resta garantire stabilità amministrativa e continuità all’azione di governo, affinché Arzano possa proseguire nel percorso di crescita e attenzione ai bisogni di tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

