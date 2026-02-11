‘Art’ e quel quadro bianco che ognuno può interpretare
Una sera d’inverno al teatro della Regina di Cattolica, il pubblico si siede in silenzio mentre le luci si spengono. Sul palco, appare un quadro bianco che invita a diverse interpretazioni. Gli spettatori restano in attesa, curiosi di scoprire cosa ci sarà dietro quella tela semplice e vuota. La scena cattura l’attenzione di tutti, lasciando spazio all’immaginazione di ciascuno.
Metti una sera d’inverno. Il teatro della Regina di Cattolica e gli sguardi incuriositi del pubblico, poi le luci che si spengono. Il silenzio si compatta, il sipario si apre e così inizia ‘ Art ’ di Yasmina Reza: uno spettacolo in cui un quadro bianco, apparentemente privo di significato ma riesce a generare un’inaspettata tensione e un vortice di curiosità. Lo spettacolo è interpretato da Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi. Il palco è racchiuso in uno spazio cubico, quasi una scatola sospesa. Un divano, due poltrone e un piccolo comodino con bicchieri e vino compongono un ambiente essenziale, dalle superfici lisce e fredde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
