Metti una sera d’inverno. Il teatro della Regina di Cattolica e gli sguardi incuriositi del pubblico, poi le luci che si spengono. Il silenzio si compatta, il sipario si apre e così inizia ‘ Art ’ di Yasmina Reza: uno spettacolo in cui un quadro bianco, apparentemente privo di significato ma riesce a generare un’inaspettata tensione e un vortice di curiosità. Lo spettacolo è interpretato da Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi. Il palco è racchiuso in uno spazio cubico, quasi una scatola sospesa. Un divano, due poltrone e un piccolo comodino con bicchieri e vino compongono un ambiente essenziale, dalle superfici lisce e fredde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Art’ e quel quadro bianco che ognuno può interpretare

Michele Riondino si è esibito al Politeama in una versione della commedia

