Grattacielo summit dal prefetto | Ognuno faccia la propria parte La Regione | Quadro complesso

Il prefetto Marchesiello ha convocato tutti i rappresentanti delle 27 realtà ferraresi per discutere della gestione delle ordinanze di sgombero delle torri A e C del Grattacielo. Nessuno è rimasto fuori, e l’obiettivo principale è far sì che ciascuno faccia la propria parte per risolvere la situazione. La Regione ha definito il quadro “complesso”, ma tutti si sono detti pronti a collaborare per trovare soluzioni pratiche.

C'erano tutti, nessuno escluso. Tutti i rappresentanti, istituzionali e non, delle 27 realtà ferraresi convocati in prima persona dal prefetto Massimo Marchesiello a Palazzo Giulio d'Este, in quello che è stato definitivo un "un tavolo tecnico interistituzionale, dedicato alla gestione della fase esecutiva delle ordinanze sindacali di sgombero delle torri A e C del complesso residenziale Grattacielo ". Un incontro iniziato alle 11 e durato alcune ore con "l'obiettivo – spiegavano proprio ieri, a cose fatte, dalla Prefettura – di definire un approccio unitario che bilanci le imprescindibili esigenze di sicurezza pubblica e incolumità con la necessaria tutela dei nuclei familiari in condizioni di fragilità".

