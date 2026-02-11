Arezzo entra tra le Luminous Destinations del 2026. La città si prepara a essere protagonista di un nuovo modo di fare turismo, puntando sulla qualità dell’esperienza più che sui numeri. La notizia arriva dalla Bit di Milano, dove Visit Italy ha annunciato la scelta di inserire Arezzo tra le mete da promuovere nel prossimo futuro. Un riconoscimento che potrebbe portare più visitatori e nuove opportunità, ma anche sfide per preservare le caratteristiche uniche della città toscana.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Il turismo in Italia sta cambiando paradigma: non conta più solo il numero degli arrivi, ma la qualità dell’esperienza e l’impatto sui territori. In un contesto che vede il Paese ai vertici europei per tasso di saturazione delle strutture ricettive, cresce la necessità di ripensare le rotte del viaggio, puntando su luoghi capaci di accogliere senza essere travolti dai flussi. È da questa visione che nasce Luminous Destinations, l’iniziativa di Visit Italy, portale di per la promozione e valorizzazione del turismo in Italia, che, a partire dal 2026, risponde all’overtourism selezionando ogni anno dieci destinazioni italiane rappresentative di un modello di turismo più consapevole, autentico e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo tra le Luminous Destinations del 2026, presentate da Visit Italy alla Bit di Milano

