Aree idonee e rinnovabili | la giustizia amministrativa scioglie i nodi interpretativi e spinge la transizione energetica

La giustizia amministrativa ha chiarito i dubbi sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. La sentenza apre la strada a progetti più veloci e concreti, spingendo la transizione energetica in Italia. Ora si definiscono meglio le regole da rispettare e si riducono i nodi interpretativi che rallentavano le autorizzazioni.

La recente pronuncia della giustizia amministrativa sulle cosiddette aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili va letta ben oltre il singolo caso concreto. È una decisione che tocca il cuore del rapporto tra Stato, autonomie territoriali e mercato, e che mette alla prova la capacità dell’ordinamento di accompagnare la transizione energetica senza tradirne la ratio. In gioco non c’è solo la sorte di un impianto fotovoltaico, ma la credibilità dell’Italia rispetto agli impegni europei di decarbonizzazione, al PNRR e, più in generale, alla costruzione di una politica industriale verde coerente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Sulle aree idonee all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili; Comunità Energetiche Rinnovabili e Decreto Aree Idonee; Rinnovabili e aree idonee: non è ancora finita?; La settimana normativa: Sardegna, agrivoltaico, DL Transizione.

