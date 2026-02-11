Araujo racconta il momento più difficile | Mia moglie lesse un messaggio scoppiò a piangere

Ronald Araujo ha condiviso il momento più difficile della sua vita. Il difensore del Barcellona ha raccontato di come sua moglie abbia letto un messaggio e di come questo episodio abbia scatenato in lui una crisi depressiva. Araujo ha spiegato come siano stati quei momenti a cambiare tutto, costringendolo a confrontarsi con un dolore profondo che ha richiesto tempo e supporto per affrontarlo.

