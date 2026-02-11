Oltre 600 aziende si sono unite in protesta contro le regole imposte da Apple e Google sui pagamenti digitali. Le aziende criticano le commissioni e le restrizioni che limitano le loro possibilità di scelta. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità europee, che stanno valutando interventi per modificare le normative. La protesta si fa sentire in un momento in cui le piattaforme dominano il mercato e le regole sembrano favorire solo loro.

Questo testo analizza le dinamiche tra le principali piattaforme di distribuzione digitale e le politiche di pagamento, evidenziando la protesta di un gruppo giapponese contro le condizioni in vigore e le risposte normative a livello europeo. Sono esaminate le modifiche annunciate da Apple, l’impatto delle commissioni e le ripercussioni sull’ecosistema degli sviluppatori, offrendo una lettura chiara e orientata al mercato. giapponese gruppo protesta contro le regole di pagamento di apple e google. Una coalizione giapponese composta da sette gruppi IT che rappresentano più di 600 aziende ha emesso una dichiarazione diretta verso Apple e Google, criticando le attuali regole sui pagamenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Apple e google regole di pagamento scatenano protesta di oltre 600 aziende

Approfondimenti su Apple Google

Apple e Google hanno recentemente stretto un’alleanza strategica nel campo dell’intelligenza artificiale, suscitando discussioni nel settore tecnologico.

A Roma, circa 200 persone si sono radunate davanti all'ambasciata degli Stati Uniti in via Leonida Bissolati per manifestare in solidarietà con Nicolás Maduro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Apple Google

Argomenti discussi: Android amplia Quick Share con compatibilità AirDrop: cosa cambia e perché conta; Apple e Google accettano modifiche agli app store per soddisfare il regolatore britannico; Apple e Google concordano modifiche all'App Store per accontentare l'autorità di regolamentazione del Regno Unito; Google supera Microsoft, Anthropic sfida OpenAI, l’incognita Musk: chi scende e chi sale nell’IA.

Apple e Google: modifica gli app store per garantire più imparzialità, succede in UKI due giganti della tecnologia hanno assunto impegni formali per modificare il funzionamento dei loro app store nel Regno Unito. gizchina.it

La commissione europea: Apple e Google violano le regole della concorrenzaApple è stata accusata di ostacolare la concorrenza limitando l’accesso alle funzionalità essenziali di iOS. In particolare, la Commissione ha ordinato all’azienda di Cupertino di migliorare ... repubblica.it

bighe.net. . Il TELEFONO TI STA REGISTRANDO APPLE e GOOGLE (quasi lo AMMETTONO) #bighenet #privacy #sicurezza #siri #google - facebook.com facebook

Apple e Google promettono di tutelare le app rivali, ma non tutti ci credono x.com