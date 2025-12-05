Silent road gioco horror in taxi ispirato a silent hill e fatal frame

Il settore dell’orrore videoludico si arricchisce di nuove proposte, andando a consolidare un anno ricco di novità e remake di grande impatto. Tra tutti, il gioco Silent Road si distingue per il suo stile coinvolgente e per le atmosfere che richiamano i classici del genere, offrendo un’esperienza che potrebbe appassionare sia i fan di Silent Hill sia gli amanti della paura ambientata in contesti naturali isolati. annuncio e ambientazione di Silent Road. una nuova proposta horror ambientata nella natura selvaggia. Il trailer di Silent Road, sviluppato da Endflame, rivela un gioco che si svolge “profondamente in una remota regione boschiva giapponese”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Silent road gioco horror in taxi ispirato a silent hill e fatal frame

