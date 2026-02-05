Airdrop su android arriva | google amplia il supporto e annuncia novità in arrivo

Google amplia il supporto di AirDrop su Android, introducendo Quick Share. L’azienda annuncia novità che permetteranno a più dispositivi Android di condividere file in modo più semplice e rapido con utenti Apple. La novità potrebbe cambiare il modo in cui utenti di diversi ecosistemi si scambiano contenuti, rendendo il trasferimento più fluido e immediato. La prima fase di rollout sembra già in corso, con un aumento di dispositivi compatibili previsto nelle prossime settimane.

questo testo analizza l’espansione dell’interoperabilità di AirDrop tramite Quick Share verso un numero maggiore di dispositivi android, evidenziando tempistiche, contesto tecnologico e potenziali impatti sull’esperienza utente e sulla coesione tra i principali ecosistemi. airdrop via quick share: espansione dell’interoperabilità su android. l’iniziativa è nata con la serie pixel 10 nel novembre 2025, quando quick share ha introdotto l’interoperabilità con i dispositivi Apple (iPhone, iPad e MacBook). da allora la funzione è rimasta disponibile principalmente sui dispositivi Google di punta, ma le indicazioni ufficiali puntano a un’espansione significativa in 2026, estendendo la compatibilità a una gamma molto più ampia di telefoni Android. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google conferma che presto anche gli utenti Android potranno usare una funzione simile ad AirDrop.

