android 17 beta 1 chiude ufficialmente le anteprime per sviluppatori

Android 17 beta 1 mette fine alle anteprime per sviluppatori. Google ha annunciato che non ci saranno più le consuete developer preview, ma si passerà direttamente al canale canary, un rilascio continuo e più rapido. La mossa cambia il modo in cui gli sviluppatori testano le novità, puntando su aggiornamenti più frequenti e meno programmati.

l’aggiornamento di android introduce una beta di android 17 e segna una trasformazione nel modello di rilascio: addio alle developer previews e benvenuto al canale canary continuo. l’articolo sintetizza la timeline di rilascio, le finalità del canale e le stime sull’arrivo della versione stabile, offrendo una cornice chiara per sviluppatori e utenti interessati. android 17: rilascio della beta. In seguito all’anticipo della timeline di android 16, google ha annunciato la prima beta di android 17 in un contesto quasi inatteso. La finestra di rilascio si colloca nel consueto periodo del primo trimestre, confermando una nuova dinamica di pianificazione rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

