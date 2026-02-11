Andrea Pucci Rocco Tanica umilia il Pd | Gara tra cag***

Andrea Pucci e Rocco Tanica scambiano parole dure sul palco del Festival di Sanremo. Dopo che Pucci ha deciso di non salire sul palco, Tanica ha commentato con una battuta che ha scatenato molte polemiche. La frase, considerata offensiva, ha fatto discutere il pubblico e ha riacceso le tensioni politiche attorno all’evento.

Il caso Andrea Pucci, un minuto dopo la rinuncia dello stesso a salire sul palco del Festival di Sanremo, è diventato subito uno spinoso caso politico. Il centrodestra a protestare per l'ondata di odio rosso che ha travolto il comico milanese (di destra) scelto da Carlo Conti per co-condurre la terza serata all'Ariston, e il centrosinistra a gioire per l'auto-epurazione o, nel migliore dei casi, a tacere. Tuttavia, la vera questione dovrebbe riguardare proprio il mondo dello spettacolo, rimasto silente. E non a caso Rocco Tanica, autore e membro storico degli Elio e le Storie tese, sui social sempre più fustigatore delle ipocrisie progressiste e degli intoccabili totem democratici, proprio su questo dettaglio punta in un paio di salaci tweet su X.

