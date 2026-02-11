Nuove foto di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales circolano sui social, mostrando momenti privati che nessuno avrebbe voluto vedere. Le immagini riaccendono il gossip e mettono in discussione le dichiarazioni dell’attrice dopo la rottura con Raoul Bova. La coppia sembra più vicina di quanto si pensasse, e ora tutti si chiedono cosa ci sia davvero tra loro.

Le nuove immagini di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales riaccendono il gossip e mettono in dubbio le dichiarazioni dell’attrice dopo la fine con Raoul Bova. Scopri cosa sta succedendo davvero. Ecco l’ultimo gossip bollente che sta facendo impazzire i social e i rotocalchi italiani oggi 11 febbraio 2026: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati pizzicati di nuovo insieme in atteggiamenti molto intimi e complici, scatenando il chiacchiericcio su una possibile nuova storia d’amore. Secondo le nuove foto esclusive pubblicate dai settimanali di gossip, l’ex pilota di MotoGP — reduce da una recente rottura con Elodie — e l’attrice spagnola, da poco separata da Raoul Bova dopo anni di relazione e due figli, non si nascondono più. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: momenti intimi che nessuno doveva vedere

Approfondimenti su Andrea Iannone Rocío Muñoz

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales hanno iniziato a frequentarsi alcune settimane fa, secondo quanto riportato.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati insieme in un hotel di lusso in Franciacorta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: momenti intimi che nessuno doveva vedere

Ultime notizie su Andrea Iannone Rocío Muñoz

Argomenti discussi: Tra Rocìo e Iannone amore a gonfie vele: l'indiscrezione che anticipa la prossima mossa della coppia; Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio; Rocío Muñoz Morales: Iannone? Sensibile, con valori simili ai miei. Su Bova meglio il silenzio; Iannone, Rocio conferma tutto: Abbiamo gli stessi valori.

Rocío Morales e Andrea Iannone, baci a Lugano: le foto dei paparazzi confermano il flirtDopo settimane di voci e indiscrezioni, arrivano le prime foto di un momento di tenerezza tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. gazzetta.it

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, baci e tenerezze sul lago di Lugano. «Ormai fanno sul serio»Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto del pilota di superbike e dell'attrice spagnola, confermando così il loro legame ... corriere.it

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, è ufficiale: baci e tenerezze sul lago di Lugano. «Fanno sul serio» - facebook.com facebook