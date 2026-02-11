Andrea torna a camminare dopo 15 giorni in coma e 72 in ospedale. L’incidente in moto lo aveva messo in grave pericolo, ma oggi il ragazzo è uscito dall’ospedale e ha ripreso a muoversi. La sua famiglia, gli amici e la comunità hanno condiviso tutto il percorso di recupero, sostenendolo passo dopo passo. Ora Andrea vuole lanciare un messaggio ai giovani: rispettare le regole e fare attenzione quando si guida.

Non è soltanto la storia di un ragazzo sopravvissuto a un incidente in moto. È la storia di una famiglia che ha resistito, di amici che non si sono mai allontanati e di una comunità che si è stretta attorno a lui fino al giorno più atteso: il ritorno alla vita “normale”. A volte la vita cambia in un secondo. Un pomeriggio di fine novembre, una strada come tante, la sua moto. Poi l’impatto, il buio, la corsa in ospedale. Secondo quanto ricostruito, Andrea è rimasto coinvolto in un incidente provocato da una manovra improvvisa di un’automobile che gli avrebbe tagliato la traiettoria. Un evento improvviso, impossibile da evitare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Andrea e l'incidente in moto: 15 giorni di coma e 72 di ospedale. Oggi torna a camminare e lancia un messaggio ai giovani

